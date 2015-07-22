Гайдар заявляет, что пока не утверждена на должность заместителя Саакашвили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдар сообщила сегодня на пресс-конференции.

«Я пока исполняю обязанности заместителя губернатора… Никакой заплаты я пока не получала, и документы о моем назначении пока не подписан», - сказала она.

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Гайдар выразила благодарность президент Петру Порошенко за то, что он предоставил ей возможность получить украинское гражданство.

«Я не получила украинское гражданство. Я оформляю документы. Это занимает время…», - заявила она.

В числе основных проблем Одесского региона, которыми в ближайшее время займется Гайдар, она назвала коррупцию, в том числе, в социальной сфере, отметив, что имеющиеся в наличии небольшие ресурсы сейчас распределяются непрозрачно и недостаточно эффективно. «Необходимо сделать так, чтобы небольшие деньги, которые есть, использовались эффективно, прозрачно, траты были подконтрольны обществу», - заявила и. о. заместителя главы ОГА.

Второй проблемой она назвала недостаточную интеграцию гражданского общества, гражданских организаций. Также приоритетными задачами Гайдар назвала решение проблем вынужденных переселенцев, а также беспризорников и заявила, что собирается скоро проинспектировать дома-интернаты.

Как сообщал УНИАН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 17 июля на встрече с членами Южноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что намерен сделать одним из своих заместителей российскую общественницу Гайдар.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М. Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.