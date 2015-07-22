Гайдар заявляет, что пока не утверждена на должность заместителя Саакашвили
Российская общественница Мария Гайдар заявляет, что пока не утверждена на должность заместителя председателя Одесской областной государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гайдар сообщила сегодня на пресс-конференции.
«Я пока исполняю обязанности заместителя губернатора… Никакой заплаты я пока не получала, и документы о моем назначении пока не подписан», - сказала она.
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Гайдар выразила благодарность президент Петру Порошенко за то, что он предоставил ей возможность получить украинское гражданство.
«Я не получила украинское гражданство. Я оформляю документы. Это занимает время…», - заявила она.
В числе основных проблем Одесского региона, которыми в ближайшее время займется Гайдар, она назвала коррупцию, в том числе, в социальной сфере, отметив, что имеющиеся в наличии небольшие ресурсы сейчас распределяются непрозрачно и недостаточно эффективно. «Необходимо сделать так, чтобы небольшие деньги, которые есть, использовались эффективно, прозрачно, траты были подконтрольны обществу», - заявила и. о. заместителя главы ОГА.
Второй проблемой она назвала недостаточную интеграцию гражданского общества, гражданских организаций. Также приоритетными задачами Гайдар назвала решение проблем вынужденных переселенцев, а также беспризорников и заявила, что собирается скоро проинспектировать дома-интернаты.
Как сообщал УНИАН, глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 17 июля на встрече с членами Южноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации заявил, что намерен сделать одним из своих заместителей российскую общественницу Гайдар.
Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.
М. Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио «Эхо Москвы». Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения «Социальный запрос», ранее — координатор молодежного движения «ДА!». Один из создателей инициативной группы «Я свободен!». С 2006 года — член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии — член президиума. В 2009-2011 годах — заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.