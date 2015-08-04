Крымские боевики сообщили о задержании подростка за футболку с трезубцем

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сайт "народного ополчения" Крыма.

В организации утверждают, что у подростка при задержании обнаружили "экстремистские печатные материалы".

"После проверки документов, у парня выявили наклейки экстремисткой направленности. На них опубликованные призывы о возвращении Крыма к Украине", – сказано в сообщении. Также утверждается, что парень при себе имел материалы, популяризирующие деятельность украинского батальона "Азов".

Читайте такжеОккупанты в Крыму признали украинскую символику поводом для применения силыСогласно сообщению, после изъятия найденного, правоохранители отпустили подростка домой.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия подростка не уточняется.

После аннексии украинского Крыма Россией в марте 2014 года, на полуострове начались преследования проукраински настроенных активистов, украинскую и крымскотатарскую символику приравнивают к экстремисткой.

Нескольких активистов в Крыму судили за украинский флаг на акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко.