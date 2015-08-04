Крымские боевики сообщили о задержании подростка за футболку с трезубцем
В минувшие выходные в Симферополе представители незаконных вооруженных формирований, известных как "самооборона", вместе с полицией задержали 16-летнего парня, который гулял по железнодорожному вокзалу в футболке с трезубцем.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на сайт "народного ополчения" Крыма.
В организации утверждают, что у подростка при задержании обнаружили "экстремистские печатные материалы".
"После проверки документов, у парня выявили наклейки экстремисткой направленности. На них опубликованные призывы о возвращении Крыма к Украине", – сказано в сообщении. Также утверждается, что парень при себе имел материалы, популяризирующие деятельность украинского батальона "Азов".
Читайте такжеОккупанты в Крыму признали украинскую символику поводом для применения силыСогласно сообщению, после изъятия найденного, правоохранители отпустили подростка домой.
Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия подростка не уточняется.
После аннексии украинского Крыма Россией в марте 2014 года, на полуострове начались преследования проукраински настроенных активистов, украинскую и крымскотатарскую символику приравнивают к экстремисткой.
Нескольких активистов в Крыму судили за украинский флаг на акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко.