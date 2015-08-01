Интерпол посчитал преследование Саакашвили таким, что противоречит уставу организации - Одесская ОГА

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

В частности, в ответ на действия, предпринимаемые правительством в Тбилиси, руководящий орган Интерпола в Лионе принял решение, что любое преследование бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили недопустимо, поскольку это противоречит уставу Интерпола, что означает наличие явных признаков политического преследования.

Соответствующие письма разосланы всем национальным бюро - членам Интерпола.

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В свою очередь, Главная прокуратура Грузии вновь намерена обратиться в Интерпол с требованием объявить экс-президента в международный розыск, пишет ТАСС.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина отказывается от экстрадиции на родину экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции страны Зураба Адеишвили.