Грузия потребовала экстрадиции Саакашвили, Украина отказала

Об этом сообщает civil.ge со ссылкой на Главную прокуратуру Грузии.

По заявлению Главной прокуратуры, при обращении с просьбой об экстрадиции она руководствовалась соответствующей международной конвенцией и двусторонним соглашением с Украиной о правовой помощи, на основании которых стороны обязуются «рассматривать и передавать друг другу разыскиваемых лиц».

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«В связи с тем, что Михаилу Саакашвили и Зурабу Адеишвили в Грузии выдвинуты обвинения и в их отношении объявлен розыск, в то же время, Адеишвили разыскивается по «Красному циркуляру», а также, из-за того, что, по полученной информации, указанные лица находятся в Украине, Главная прокуратура Грузии обратилась к Генеральной прокуратуре Украины с ходатайством, установить-задержать указанных лиц с целью экстрадиции. Несмотря на указанное выше обязательство между двумя странами в сфере экстрадиции, украинская сторона не стала сотрудничать с Главной прокуратурой Грузии по вопросу об экстрадиции Михаила Саакашвили и Зураба Адеишвили в Грузию и отказывается от экстрадиции разыскиваемых лиц», - говорится в заявлении Главной прокуратуры.

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За день до распространения этого заявления, на должность заместителя генерального прокурора Украины был назначен депутат Парламента Грузии от оппозиционного Национального движения Давид Сакварелидзе, который в Главной прокуратуре Грузии занимал аналогичную должность в 2010-2012 гг. За четыре дня до этого, 13 февраля, Михаил Саакашвили, который является председателем Национального движения, которому в качестве меры пресечения в Грузии избрано предварительное заключение и который разыскивается властями Грузии, был назначен президентом Украины Петром Порошенко своим советником и председателем Международного совещательного совета.

Зураб Адеишвили, который разыскивается также и по «Красному циркуляру» Интерпола, не занимает какой-либо официальной должности в Украине, но неформально дает советы властям Украины, как об этом заявляют те грузинские должностные лица, которые в настоящее время работают в Украине.