Криль: БЮТ опять выступил в брачной паре с Партией регионов

Лидер политической партии “Единый центр”, народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Игорь КРИЛЬ убежден, что сегодняшние события в Верховной Раде Украины засвидетельствовали очередной ситуативный союз между фракциями БЮТ и Партии регионов, искусственно созданный «бютовскими» депутатами для срыва голосования за законопроект «О Кабинете Министров».

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Ввиду того, что БЮТ сознательное блокирование окончательного принятия этого закона прикрывает разными «благородными» поводами, напомню: принятие новой редакции закона о Кабмине является одним из обязательств Блока Юлии Тимошенко, закрепленных в коалиционном соглашении”, - отметил И.КРИЛЬ.

По его мнению, сегодня в парламенте фракция БЮТ умело воспользовалась случаем - пожаром на рынке в Харькове - и сконструировала кризисную комбинацию, в результате которой сессионное заседание было закрыто.

“Технологи БЮТ хорошо понимали, что нарушение именно в день рассмотрения кабминовского законопроекта вопрос о перевыборах харьковской власти непременно возмутит фракцию ПР, которая уже имеет нескольконедельный опыт блокирования работы Рады. С другой стороны, «регионалам» также очень выгодно лишний раз поиграть мышцами и пошуметь на защиту своего однопартийца, мэра Харькова Михаила ДОБКИНА. Следовательно, БЮТ опять выступил в брачной паре с ПР, как это неоднократно случалось раньше”, - убежден И.КРИЛЬ.

“Единый центр” настаивает на неуклонном выполнении БЮТ, как участником парламентского большинства, коалиционного соглашения, одним из пунктов которого является принятие закона «О Кабинете Министров».

“Мы подчеркиваем недопустимость создания надуманных поводов для блокирования рассмотрения этого вопроса в сессионном зале. Тем более мы резко осуждаем действия БЮТ, который в своих корпоративных целях идет на позорные сговоры с оппозицией”, - отметил И.КРИЛЬ, добавив, что “Единый центр” оставляет за собой право и в дальнейшем доводить до граждан Украины свою позицию относительно подобной тактики коалиционной силы, которая подрывает единство большинства и противоречит предвыборным обязательством.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция ПР заблокировала работу парламента, протестуя против рассмотрения вопроса о голосовании за досрочные выборы в Харькове.