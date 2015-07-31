СМИ: Частная фирма без договора "катает" руководство налоговой на "Лексусах" стоимостью $ 173 тысячи (фото, видео)

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы", передает Радио Свобода.

При этом автомобили принадлежат частной фирме Рута, которая не берет за это деньги ни у Насирова, ни у налоговой, и эта услуга не оформлена как аренда и нигде по бухгалтерии не проходит, говорится в журналистском расследовании.

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"Три дня подряд мы снимали авто, заезжают во дворы центрального офиса ГФС и ее структурного подразделения – таможни. (...) Нам удалось заснять авто, на котором ездит главный налоговик страны Роман Насиров. Это Lexus LS 600 l h. Такую же модель «Лексуса» с очень похожим номером мы заметили, попав во внутренний двор Таможни. Работники рассказали, что на ней ездит заместитель Романа Насирова Константин Ликарчук", - сообщают журналисты "Схем".

Данные из базы ГАИ показали, что обе машины – собственность коммерческо-производственной фирмы «Рута», а ее учредители – три профсоюзные организации работников фискальной службы, то есть профсоюзы самой налоговой.

При этом, как отмечается в расследовании, ГФС не имеет договора аренды на автомобили с этой фирмой.

Глава ведомства сообщил, что ГФС не арендует машины у «Руты»: «Государственная фискальная служба рассмотрела ваш запрос и сообщает об отсутствии отношений между ДФС и производственно-коммерческой фирмой «Рута» в части аренды автомобилей», - говорится в документе за подписью самого Романа Насирова.

Кроме того, в разговоре с журналистами чиновники подчеркнули, что не арендуют автомобили как частные лица.

"И вообще, Константин Игоревич дал понять, что его, как государственного служащего и налоговика, мало обходит вопрос, почему он ездит на машине частной юридического лица и существуют ли для этого правовые основания. Для него тот «Лексус» – как билет на самолет: «А что, я должен вникать во все правоотношения, которые есть в нашем государстве? А вы вникаете в те правоотношения, которые вас касаются? Вот когда вы покупаете билет на самолет?", - говорится в расследовании.

Елена Щербань, юрист ОО «Центр противодействия коррупции» заключает: нет договоров аренды – значит незаконно.

«Если каких-либо оснований, документов нет, которые определяют порядок использования автомобиля, то это вообще незаконно. И может свидетельствовать о том, что такая фирма получает преимущество, предоставляя услуги или что-то другое», – отметила она.

Также в статье говорится, что дочернее предприятие фирмы «Рута» купило три шестисотых «Лексуса» в разгар Революции достоинства 27 января 2014 года. Стоимость каждого – один миллион 384 тысячи гривен. Их номера АІ 7672 ЕК, АІ 7673 ЕК и АІ 7674 ЕК.

Источники в ДФС рассказали, что это сделали по указанию Александра Клименко для использования руководством Министерства доходов и сборов.

"Революция победила, Клименко убежал, а на этих машинах теперь ездят Роман Насиров, Константин Ликарчук и, по нашей информации, первый заместитель главы ДФС Сергей Билан", - отмечают журналисты.