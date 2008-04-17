Богословская сравнила харьковский рынок с немецким Рейхстагом

Фракция Партии регионов будет ставить вопрос об отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности Председателя Верховной Рады в случае нарушения им Регламента ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в интервью журналистам народный депутат Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов).

«Если спикер пойдет на такое нарушение регламента, то мы будем ставить вопрос о недоверии спикеру Арсению ЯЦЕНЮКУ», - подчеркнула она.

По словам И.БОГОСЛОВСКОЙ, вчера на вечернем заседании ВР рассматривался законопроект о Кабинете Министров Украины, и продолжить его рассмотрение должны были на утреннем заседании. В то же время, сказала она, «БЮТ перешел к агрессивной экстремистской политике» и делает все для того, чтобы данный вопрос не был рассмотрен.

По ее словам, вчерашний пожар в Харькове - «это такая же провокация, как когда-то в Германии, когда поджигали Рейхстаг». «Это абсолютная аналогия», - добавила она. И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что БЮТ «пытается ставить политические вопросы, чтобы сорвать слушание закона о Кабинете Министров Украины».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) заявил, что правоохранительные органы должны предоставить информацию Верховной Раде о ситуации, сложившейся в Харькове и, в частности на рынке «Барабашово».