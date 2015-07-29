Порошенко: Украина сделает все, чтобы виновные в катастрофе МН17 были наказаны

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итоги голосования в Совбезе ООН по делу сбитого самолета МН17: 11 - «За», 3 - «Воздержались», только Россия «Против». Результаты говорят сами за себя. Но Украина на этом не остановится. Виновные обязательно должны быть наказаны. Это наш долг перед погибшими и их родными",- отметил глава государства.

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Підсумки голосування в Радбезі ООН у справі збитого літака #МH17: 11 - «За», 3 - «Утримались», лише Росія «Проти». Ре... Posted by Петро Порошенко on Wednesday, July 29, 2015

Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.