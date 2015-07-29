Кроме России в Совбезе ООН никто не выступил против трибунала по МН-17 - постпред Украины

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН накануне рассмотрения проекта резолюции на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня. "Напрямую мы таких заявлений не слышали, потому что разделить с Россией позицию, которая является антигуманной и против верховенства международного права, вряд ли кто рискнет публично сделать. Поэтому даже от ближайших сателлитов России подобных заявлений не было слышно", - сказал он.

По словам Сергеева, большинство членов Совета Безопасности резолюцию поддерживают, потому что в ней "нет никакой политики, в ней исключительно человеческий фактор". "Люди, которые погибли, требуют того, чтобы расследование было завершено, и чтобы преступники были наказаны, а родственники (погибших) имеют право знать правду. Цель этой резолюции ни у кого не вызывает никаких сомнений, кроме одной делегации, которая это ставит под сомнение, вбрасывая свои проекты, пытаясь размыть процесс. Каким будет поведение россиян во время заседания? Можно предположить вето", - прогнозирует украинский дипломат.

Отвечая на вопрос, что произойдет в случае, если Россия применит вето, постпред отметил, что группа по расследованию катастрофы МН-17, в которую входит Украина, "понимает, что такой вариант не исключен, понимают это и другие члены Совета Безопасности". "Мы идем на этот шаг, понимая, что вето может быть, но после него открываются двери для других решений, которые лежат в рамках международного права. Это может быть как в рамках ООН, так и вне рамок этой организации. В той или иной форме, как бы Россия это ни блокировала, трибунал будет", - убежден он.

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На вопрос о целесообразности внесения на обсуждение документа, который будет ветирован, Сергеев ответил, что речь идет "не только о Боинге". "Речь идет вообще о международном праве, которое растоптано, разорвано, которое интерпретируют как угодно, я имею в виду не только агрессию против Украины, я имею в виду и другие проблемные точки, которые есть. Поэтому мы сознательно идем на этот шаг для того, чтобы призвать Объединенные Нации в годовщину 70-летия создания организации защитить Устав, под которым подписались все, но не все его выполняют и не все его уважают. Поэтому этот шаг, помимо чисто правовой стороны, является шагом к тому, чтобы в год 70-летия ООН удержать эту организацию в рамках тех принципов, о которых говорилось в 45-м году. К сожалению, они игнорируются сейчас", - сказал постпред.

Говоря о том, что будет после заседания, Сергеев не исключил возможность разных вариантов развития событий. "Если здравый смысл к России вернется - будет один вариант, если будет вето, будут другие варианты, о которых члены нашей группы - Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина – должны договориться", - сказал Сергеев.

Как сообщал УНИАН, сегодня на голосование в Совете безопасности ООН будет внесен проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга». В связи с этим в США отбыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.