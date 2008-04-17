Президентскому закону о Кабмине пророчат поражение

Перенесенное на вторник завершение рассмотрения президентского законопроекта о Кабинете Министров вряд ли завершится результативным голосованием правящей коалиции. Так оценили перспективы принятия закона в интервью « Немецкой волне » независимые эксперты.

Незаинтересованность в единстве правящей коалиции – такой мотив провала голосования по президентскому законопроекту назвал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев: «Потому что Блок Юлии Тимошенко и политические силы, которые входят во фракцию НУНС, играют сегодня в разные игры. В том числе, с Партией регионов, в том числе с конституционной комиссией, в том числе с Медведчуком». В то же время, руководитель Института демократии Сергей Таран считает, что если бы закон о Кабмине не сокращал, а усиливал полномочия правительства, это могло бы стать гарантией поддержки Блоком Тимошенко Виктора Ющенко на второй президентский срок. Вместо этого, президентский законопроект делает правительство зависимым от президента. Как считает эксперт, ценой поддержки президентского законопроекта является принятие коалицией выгодных БЮТ законов об императивном мандате и принятии правительственной программы действий, которая гарантирует действующему правительству иммунитет к отставке на год.