Конституционный суд начал рассмотрение изменений в Основном законе без председателя
10:38, 27 июля 2015Политика
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Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти требованиям статей 157 и 158 Основного Закона.
КС начал рассмотрение изменений к Конституции / ukrliter.com
Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела началось в форме письменного слушания.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, председатель суда Юрий Баулин сейчас находится в одной из полтавских больниц после тяжелых травм, полученных в ДТП.
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