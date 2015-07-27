Конституционный суд начал рассмотрение изменений в Основном законе без председателя

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение дела началось в форме письменного слушания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, председатель суда Юрий Баулин сейчас находится в одной из полтавских больниц после тяжелых травм, полученных в ДТП.

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