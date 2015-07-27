В аварии на Полтавщине тяжело травмирован глава Конституционного суда, еще двое людей погибли

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

Автомобильная авария произошла 26 июля около 20 часов, на 320 км автодороги "Киев-Харьков".

"По предварительной информации, водитель легковушки "Toyota Camry" столкнулся с автомобилем "Nissan". В результате ДТП водитель автомобиля "Nissan" и его пассажир погибли. Еще двое пассажиров "Nissan" – травмированы. Также травмированы водитель и пассажир автомобиля "Toyota Camry", - говорится в сообщении (при этом в заголовке сообщения на сайте облУМВД указано, что погибших трое - ред.)

Читайте такжеНародный депутат Еремеев в тяжелом состоянии находится в больнице - СМИМестные СМИ сообщили о том, что пассажиром "Toyota Camry" был председатель Конституционного суда Юрий Баулин. Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе КС.

В пресс-службе отметили, что детали ДТП им не известны. Они знают лишь, что председатель КСУ Баулин находится в больнице в Полтавской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос относительно внесения факта в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли смерть двух и более людей).