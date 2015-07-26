При отсутствии нарушений процедур после голосования результаты выборов оспариваться не будут - кандитат в депутаты
Кандидат в народные депутаты по округу №205 Геннадий Корбан заявляет, что в случае отсутствия нарушений процедур после голосования не будет оспаривать результаты выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан сегодня сказал на брифинге.
"Все будет зависеть от того, как будет идти подсчет голосов и какие будут выявлены нарушения в ходе доставки бюллетеней, в ходе их опечатывания и в ходе подведения итогов в виде протоколов участковых и окружной комиссии", - сказал Корбан.
По его словам, вчера в Чернигове были задержаны активисты штаба провластного кандидата Сергея Березенко с печатями, которые дублировали печати участковых и окружной комиссий.
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Корбан не исключил, что у его оппонентов есть еще один такой комплект.
"Поэтому будем смотреть, как это проходит, сверять, и если результат будет честный, то я думаю, что кто бы ни победил - споров не должно быть", - пояснил Корбан.
Вместе с тем он подчеркнул, что "если будут нарушения и будут фальсификации, то, естественно, результаты будут оспариваться в суде согласно действующего законодательства".
Как сообщал УНИАН, по результатам трех из четырех экзит-поллов, на промежуточных выборах в 205-м округе в Чернигове побеждает Геннадий Корбан.
По данным экзит-полла общественной организации "Доброчин", на прошедших в воскресенье довыборах в парламент по 205 округу 22,8% голосов набрал кандидат от партии "Украинское объединение патриотов – "УКРОП" Геннадий Корбан.
На втором месте с 14,6% голосов находится кандидат в народные депутаты Украины от партии "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.
Согласно данным экзит-пола, результаты которого опубликовало ОО "Всеукраинская Люстрация", Геннадий Корбан («Украинское объединение патриотов - Укроп») набрал 18%, Андрей Мищенко (ВО «Свобода») - 18%, Сергей Березенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 16%.
Согласно экзит-поллу New Image Marketing Group за Корбана проголосовало 33% избирателей, Сергей Березенко набрал 23%, Игорь Андрейченко - 8%, Николай Зверев - 7%, Владимир Зуб - 7%, Андрей Мищенко - 6%.
В свою очередь, Комитет избирателей Украины заказал исследования киевской социологической группе «Социс».
Результаты экзит-пола от компании "Социс" по состоянию на 20:00 - Березенко набирает 31,4%, а Корбан - 17,1%.