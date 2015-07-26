КИУ зафиксировал попытку запустить в Чернигове "карусель"

Как сообщается на странице КИУ в Facebook, на участке №741024 мужчина пытался вбросить в ящик "пустой бюллетень, а незаполненный избирательный бюллетень вынести из помещения для голосования".

Читайте такжеКИУ насчитал до 40 псевдожурналистов в Чернигове, но считает избирательный процесс в целом качественным«Эта схема известна как классическая "карусель". Организатор такого нарушения дает следующему человеку бюллетень с проставленной отметкой, который это лицо должно вбросить в урну для голосования, а свой пустой бюллетень вынести для повторного использования. Таким образом могут быть незаконно использованы сотни и тысячи бюллетеней. В этом случае "карусель" была остановлена в самом начале. Наблюдатели теперь составляют акт о нарушении», - сказано в сообщении.