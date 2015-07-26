Милиция зафиксировала уже более 20 нарушений на выборах в Чернигове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД в Черниговской области, в дежурную часть Черниговского горотдела милиции поступило сообщение о наблюдателях, которые на нескольких избирательных участках 205 избирательного округа предъявили сомнительные удостоверения.

Используя фальшивые удостоверения, молодые люди регистрировались под видом журналистов газеты Комитета избирателей Украины "Точка зрения", сказано в сообщении.

Читайте такжеВласть заинтересована в фальсификации результатов выборов в 205-м округе - кандидат в депутатыТакже правоохранители зафиксировали попытку подкупа избирателей. Черниговцам, которые зарегистрированы в 205 округе, 26 июля начали поступать СМС-сообщения с предложением получить две тысячи гривен за фотографию бюллетеня с отметкой напротив нужного кандидата. Организатор рассылки предлагал мгновенно получить деньги по адресу в Чернигове от координатора или по почте. Указывался и номер телефона координатора. Продолжается проверка.

На участке по ул. Генерала Белова, наблюдатели зафиксировали, как избиратель пытался вынести бюллетень с участка. Мужчину пытались задержать, но он успел порвать бюллетень и уйти.

На другом избирательном участке по ул. Генерала Пухова зафиксирована попытка выноса бюллетеня. Избиратель попытался вбросить в урну для голосования ненастоящий избирательный бюллетень. Избирателя задержали, составлен протокол.

Также зафиксирован вынос бюллетеня с избирательного участка по улице Горького.

На 16:00 зарегистрировано 27 незначительных нарушений.