Наша Украина предостерегает БЮТ от агрессивных выпадов против Ющенко

«Наша Украина» предостерегает партнеров по демократической коалиции от агрессивных выпадов в адресу Главы Украинского государства. Об этом говорится в заявлении Президиума Народного Союза «Наша Украина», распространенном пресс-службой партии.

Тональность, которую позволяет себе Блок Юлии Тимошенко в своих оценках деятельности Президента Украины, недопустима среди цивилизованных политиков вообще, не говоря уже о политической силе, которая является коалиционным партнером пропрезидентской партии, подчеркивается в документе за подписью председателя партии Вячеслава Кириленко.

Мы напоминаем нашим партнерам, что Президент Украины Виктор Ющенко является всенародно избранным Главой государства. Именно Президент Ющенко в прошлом году обеспечил единство демократических сил, распустил коррумпированную Верховную Раду и добился проведения досрочных парламентских выборов. Именно усилиями Президента была сформирована демократическая коалиция, обеспеченно формирование правительства и назначение Юлии Тимошенко на должность премьер-министра.

Не выдерживают никакой критики обвинения Президента в том, что он останавливает действие отдельных актов правительства. Ведь речь идет об актах, которые, во-первых, нарушают закон, а во-вторых, не согласованы с партнерами по коалиции, как того требует коалиционное соглашение.

«Наша Украина» последовательно придерживается коалиционного соглашения и призывает партнеров действовать так же. Разногласия, существующие внутри коалиции, мы стремимся решать в рабочем порядке, а не делать из них шоу или поводы для демаршей.

«Наша Украина» приложит все усилия для обеспечения единства демократической коалиции. Мы призываем Блок Юлии Тимошенко сдержать эмоции и сосредоточиться на эффективной работе, которой от нас ждет украинский народ.