Москаль о работе в Луганске: Меня обкладывали пятиэтажным матом, я отвечал трёхэтажным

Об этом он заявил в интервью изданию Фокус.

«Я с удовольствием остался бы в Донбассе. Там явный враг: "ЛНР" и сепаратистски настроенное местное население, которое видно невооружённым глазом. Там нет кланов, подковёрных разборок. Там люди попроще. А здесь, в Закарпатье, враги при депутатских значках», - заявил Москаль.

По его словам, на Донбассе интеллигентность и культурность воспринимаются как признак слабости.

Читайте такжеПорошенко назначил Георгия Туку председателем Луганской ОГА

"Интеллигент для них — "какой-то додик в очках". Пока им не покажешь, где дверь, где ручка и как можно выйти из кабинета вместе с дверью, никто ничего делать не будет", - отметил Москаль.

«В первые дни работы луганским губернатором меня обкладывали пятиэтажным матом, а я с трудом мог ответить трёхэтажным. "Сука" — это, наверное, было самое мягкое слово по отношению ко мне. Но потом это прекратилось. Люди признали меня за своего», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля на должность председателя Закарпатской ОГА.