Киевляне не поддерживают проведения выборов мэра Киева в два тура (опрос)

По результатам телефонного опроса киевлян, проведенного Институтом проблем управления им. Горшенина, в столице ожидается традиционно высокая явка избирателей - принять участие в досрочных выборах собираются 76,3% киевлян.

Об этом УНИАН сообщил директор института Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, не собираются приходить на избирательные участки всего 4,4% киевлян. Незначительным является процент тех, кто еще не определился с желанием принять участие в голосовании – 8,2%.

Опрос зафиксировал четкую позицию киевлян по поводу проведения выборов киевского мэра в два тура. За выборы в один тур высказалось более половины опрошенных жителей столицы – 54,1%. Выборы в два тура поддерживает меньше трети киевлян.

36,6% респондентов, по данным опроса, положительно оценили работу нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. 32,1% оценивают ее нейтрально. При этом 85,5% киевлян хотят иметь мэром управленца, и только 6,1% видят на этой должности политика.

Соцопрос проводился 11-15 апреля, погрешность - 2%.