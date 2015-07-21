Основой будущего украинского аналога SWAT станет спецназ МВД - Аваков

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД, об этом глава МВД Арсен Аваков заявил во время совместного с премьер-министром Украины Арсением Яценюком рабочего визита в Днепропетровск.

Во время рабочего визита глава правительства и министр внутренних дел Украины посетили место дислокации полка патрульной милиции особого назначения «Днепр-1» ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

Читайте такжеСпецподразделение "Сокол" войдет в украинский аналог SWAT

Как сообщили в пресс-службе, глава МВД отметил, что бойцы спецподразделений МВД станут основой для новой украинской полиции и полицейского спецподразделения КОВД (Корпус оперативно-внезапного действия). Его будут создавать с учетом мирового опыта и при поддержке международных партнеров.