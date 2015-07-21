Депутат назвал предложенные Президентом изменения в Конституцию узурпацией власти

Об этом заявил Виталий Куприй, народный депутат, член политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП» в программе «Люди. Hard Talk» на канале 112.

По словам Виталия Куприя, закон содержит «4 момента, опасных для государства». Первый – это определение отдельным законом особенностей порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и внесение этой нормы в «тело» Конституции. По мнению народного депутата, это открывает возможности для других регионов достаточно просто получить особый статус самоуправления, ведь для этого нужно будет простое большинство голосов, а не сложная процедура внесения изменений в Конституцию, которая предусматривает, в частности, принятие решений на двух сессиях и 300 голосов для утверждения последней их редакции.

Второй спорный момент поправок – это запрет местным громадам проводить референдумы (разрешено только реализовывать результаты).

«То есть, Администрация президента будет решать, что нам делать на местах. Это нарушение Конституции», – подчеркнул Виталий Куприй.

Он также отметил, что закон о внесении изменений в Конституцию содержит нормы, которые позволяют манипулировать местными советами в частных интересах. Речь идет о праве президента прекращать полномочия советов, которые выносят сепаратистские решения, и право префектов останавливать решения местных советов. «Сепаратистские решение – это потом, а первая причина – это нарушение Конституции. Угрожая роспуском, будут продавливать необходимые решения. Это прямое президентское правление. Это опасно так же, как и предоставление префектам права своими решениями – не решениями суда – останавливать решения местных советов», – пояснил Виталий Куприй.

«Это не децентрализация, это узурпация власти президентом и игра на стороне Путина», – добавил он.