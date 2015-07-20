Ужгородский горсовет теперь будет начинать работу с 8 часов утра

В Ужгородском городском совете установили режим работы с 8 часов утра.

Как передает корреспондент УНИАН, руководствуясь рекомендацией нового председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, режим работы с 8 часов утра установили и в Ужгородском городском совете.

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Об этом говорится в обнародованном сегодня на сайте Ужгородского горсовета распоряжении за подписью городского головы Ужгорода Втора Погорелова.

Согласно распоряжению, датированому 20 июля 2015, работники горсовета с 21 июля текущего года будут работать с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 12.30.

В пятницу Ужгородский городской совет будет работать с 8.00 до 14.00, без обеденного перерыва.

Как известно, 16 июля 2015 года председатель Закарпатской ОГА Москаль своим распоряжением с 17 июля установил новый распорядок рабочего дня в Закарпатской облгосадминистрации - с 8.00 до 17.00. с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Распоряжением также рекомендовано всем райгосадминистрациям, горгосадминистрациям, территориальным органам центральных органов исполнительной власти, бюджетным учреждениям, организациям установить соответствующий распорядок рабочего дня. До 17 июля 2015 работники Закарпатской ОГА и многих учреждений в области начинали рабочий день с 9.00.