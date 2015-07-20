Задержан подполковник СБУ, занимавшийся прослушкой оппозиции во время революции (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, об этом председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил президенту Украины Петру Порошенко.

Во время проведения спецоперации в Киеве СБУ задержала группу лиц во главе с действующим сотрудником - подполковником центрального управления СБУ, которая занималась незаконным прослушиванием. У злоумышленников изъят современный специальный комплекс для снятия данных с каналов мобильной связи (GSM). По оперативной информации, в Украину комплекс попал контрабандным путем при непосредственном участии спецслужб РФ.

Проверяется также информация о возможном участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в ввозе спецтехники в Украину.

Установлено, что аналогов такой специальной системы перехвата в Украине нет. Она изготовлена подконтрольной спецслужбам РФ фирмой, которая зарегистрирована в Новой Зеландии.

Читайте такжеВ Киеве СБУ изъяла "чемодан", который прослушивает 128 мобильных телефонов одновременноСотрудники СБУ проводят соответствующие оперативно-следственные действия. Возбуждено уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Оборудование отправлено на экспертизу, в том числе для выявления, кого именно прослушивали злоумышленники как во время Революции достоинства, так и до последнего момента, когда этот комплекс был изъят.

Как известно, 16 июля СБУ изъяла в Киеве комплекс оборудования для незаконного прослушивания. Оно было изготовлено без оформления официальной документации на одном из украинских предприятий. Во время спецоперации технику изъято и направлено на экспертизу.

Третий спецкомплекс «прослушки», который СБУ изъяла в течение недели, было найдено 17 июля в офисе одной из киевских компаний во время обыска. Оборудование было изъято и направлено на экспертизу.

Грицак подчеркнул, что СБУ впервые за последние пять лет получила такие результаты. "Служба и впредь будет принимать действенные меры с целью обеспечения прав и свобод граждан", - подчеркнул он.