Порошенко уволил всех руководителей районных госадминистраций Закарпатья
21:37, 17 июля 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил всех руководителей районных государственных администраций Закарпатской области.
Порошенко подписал соответствующие распоряжения / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается в сообщении, 17 июля глава государства подписал 12 распоряжений об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей райгосадминистраций Закарпатской области.
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Руководитель еще одного, 13-го, района области еще не был назначен.
Ранее Порошенко на совещании с руководителями силовых структур и правоохранительных органов в Мукачево призвал новую власть Закарпатья ударить бандитов "кулаком законности".
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