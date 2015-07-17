Порошенко уволил всех руководителей районных госадминистраций Закарпатья

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, 17 июля глава государства подписал 12 распоряжений об освобождении от временного исполнения обязанностей председателей райгосадминистраций Закарпатской области.

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Руководитель еще одного, 13-го, района области еще не был назначен.

Ранее Порошенко на совещании с руководителями силовых структур и правоохранительных органов в Мукачево призвал новую власть Закарпатья ударить бандитов "кулаком законности".