Ющенко: я помню споры о вступлении в НАТО Польши и Литвы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что более 30% украинцев поддерживают членство государства в НАТО.

Об этом он заявил в интервью польской газете “Rzeczpospolita”, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

«Я надеюсь, что в вопросе вступления в НАТО украинцы примут мудрое решение, беря пример с поляков или литовцев. Три года тому назад членство в Альянсе поддерживали всего 17% общества, а три месяца назад - 30%. Сегодня эта поддержка, наверное, является еще выше”, - в частности сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, украинцы должны задуматься над ответом на вопрос: что нужно сделать, чтобы их дети через 15-20 лет жилы безопасно. “Украина должна быть в такой системе гарантии безопасности, за которую отвечают десятки стран. Наша страна имела горькую судьбу. Мы боролись за независимость, были жертвы. Нам не хватало системы международной безопасности, которая была бы гарантом суверенности”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он также поблагодарил Польшу, Президента Леха КАЧИНЬСКОГО и друзей Украины из других стран за усилия по присоединению Украины к ПДЧ.

“Во время саммита в Бухаресте мы получили подтверждение, что наша стратегия правильна. Впервые 26 членов Альянса пришли к консенсусу в вопросе будущего Украины. Никто не выступал против этого. Я считаю это огромным успехом. Почему бы мы должны были думать, что это мало для нашей страны, которая немного сделала в этом направлении в течение десятилетий”, - сказал Президент.

Он также высказал свое мнение относительно нужного реагирования Украины на заявления российских политиков в контексте действий Украины в направлении НАТО. Подчеркнув, что он понимает реакцию России, В.ЮЩЕНКО добавил: “Интеграция Украины в евроатлантические структуры не является чем-то, к чему можно привыкнуть за одни сутки. Мы ни с кем не хотим советоваться, тем не менее, должны с уважением относиться к позиции этой страны и иметь терпение. Я просил бы, однако, также российских политиков, чтобы они не реагировали столь эмоционально и уважали наше решение в деле выбора коллективной системы безопасности. Наконец, мы же не исключение. Я помню споры о вступлении в НАТО Польши и Литвы”.