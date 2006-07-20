Тимошенко сделала заявление и вывела свою фракцию из зала

Народные депутаты Украины из фракции Блока Юлии Тимошенко ушли из сессионного зала Верховной Рады до 25 июля с требованием проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с трибуны парламента, лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция покидает зал до 25 июля, «пока Президент Украины не вынесет указ о досрочных выборах» народных депутатов.

Она призвала патриотов из фракции «Наша Украина» не поддерживать кандидатуру лидера Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

По ее словам, завершена «широкомасштабная правовая экспертиза (оснований для роспуска парламента - УНИАН), которая имеет и статус, и достаточно серьезные авторитетные подписи». Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что результаты этой правовой экспертизы переданы Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО. По ее словам, в ней отмечается, что есть все правовые основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. По ее словам, это дало бы возможность, «чтобы этот продажный предательский парламент просто не допустить к разрушению страны».

Лидер БЮТ отметила, что Президент Украины имеет все основания объявить досрочные выборы, и это единственная возможность уберечь Украину от разрушения, от возврата к власти «махрового» криминала».

Она отметила, что «портфелями по комитетам, заместителям и другим должностям» нынешнее большинство захотело продемонстрировать, что в парламенте есть гармония, стабильность и справедливость.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, фракция БЮТ прекратила использовать «мегафоны и дудки для того, чтобы в обществе услышали шелест купюр – долларов» в сессионном зале.

«Сегодня в этом зале продано все, за что люди голосовали», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что на сегодня народных депутатов «продолжают соблазнять этими деньгами».

После этого заявления фракция БЮТ покинула сессионный зал ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО и народные депутаты из ее фракции расстелили Флаг Украины на части мест, которые занимает фракция. Вышло так, что флаг, застелен и на места, где частично сидят народные депутаты из «Нашей Украины», в частности, Роман БЕССМЕРТНЫЙ, Анатолий КИНАХ, Владимир СТРЕТОВИЧ. В то время, когда расстилали флаг, В.СТРЕТОВИЧ сидел на своем месте и был накрыт флагом, из-под которого потом выбрался и пересел на другое место.

На данное время Р.БЕССМЕРТНЫЙ и А.КИНАХ стоят рядом со своими рабочими местами.