СБУ планирует открыть уголовное производство против судей одного из высших спецсудов – Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас нами, Главным следственным управлением СБУ, документируется, в частности, деятельность группы лиц одного из высших специализированных судов Украины», - отметил он.

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В свою очередь руководитель пресс-центра СБУ Елена Гитлянская пояснила, что в ближайшее время СБУ откроет уголовное производство в отношении судей одного из высших специализированных судов Украины, в котором сложилась ситуация, подобная тем уголовным правонарушениям, которые имели место в Апелляционном суде Киева.

«Я думаю, что в ближайшее время мы будем презентовать подобные истории в других судах», - отметил врио председателя СБУ.

«В этом году нами направлено и отдукоментировано в прокуратуру Киевской области более 10 эпизодов, когда в Киевской области судьи или от имени судов различных инстанций выносились постановления, в то время когда судьи находились за рубежом», - отметил Грицак.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, генпрокурор Виктор Шокин заявил о намерении внести завтра в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест председателя Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева.

«По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ.