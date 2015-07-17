В ЕС приветствуют решение Рады, которое "прокладывает дорогу вперед" поправкам к Конституции

Так прокомментировал собственному корреспонденту УНИАН в четверг в Брюсселе спикер по вопросам внешней политики и политики безопасности. "Мы приветствуем сегодняшнее голосование подавляющим большинством голосов как коалиционных, так и оппозиционных депутатов, что прокладывает путь для конституционных поправок, которые позволят децентрализацию, а также дальнейшую необходимую судебную реформу", - сказал он.

Представитель ЕС назвал важным тот факт, чтобы поправки, которые сейчас направлены на рассмотрение Конституционного Суда перед их принятием, содержали "разрешительные оговорки для конкретной процедуры самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах в Донецкой и Луганской областях в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии". "Это важно в целях полного выполнения Минских договоренностей", - пояснил он.

По словам представителя ЕС, Брюссель ожидает, что эти поправки будут проголосованы во втором чтении в сентябре, до проведения запланированных местных выборов. "ЕС расценивает конституционную реформу как ключевой элемент процесса реформ, который продолжается в Украине. Часть финансовой поддержки ЕС предоставляется на условиях прогресса в этой сфере", - подчеркнул он.

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Ранее УНИАН сообщал, что депутаты Европейского парламента положительно оценивают изменения в Конституцию Украины в части децентрализации власти, предложенные президентом Петром Порошенко.