Эксперты НАТО заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в вопросе восстановления инфраструктуры ВМС – замнач штаба

Как сообщает пресс-центр Командования ВМС Украины, в Одессе завершилась трехдневная рабочая встреча представителей украинских ВМС и оценочно-консультативной группы НАТО по обсуждению модели развития украинского флота, определению параметров, содержания и этапов реализации пилотного проекта.

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"Во время заседаний определены параметры, содержание и этапы реализации пилотного проекта по восстановлению возможностей украинских ВМС. Важно, что эксперты НАТО заинтересованы в сотрудничестве по разработке директивных документов, в вопросе восстановления инфраструктуры ВМС ВС Украины, совместного выполнения мероприятий боевой подготовки, оказания помощи по совершенствованию систем управления и средств связи", - отметил председатель рабочей группы, первый заместитель начальника штаба Командования ВМС Украины контр-адмирал Дмитрий Таран.

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По оценке контр-адмирала, в течение трех дней проведена плодотворная работа и определены меры, которые необходимо в дальнейшем провести для возрождения и развития украинского флота.

В контексте мероприятия и с целью ознакомления экспертов с положением украинских ВМС после их передислокации с временно оккупированной территории АРК и города Севастополя делегация НАТО посетила фрегат «Гетьман Сагайдачний», морскую авиационную бригаду и Учебный центр флота.

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Как сообщал УНИАН, Украина и НАТО разрабатывают пилотный проект по восстановлению возможностей украинских ВМС.