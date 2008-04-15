17% киевлян готовы поддержать Кличко на выборах мэра Киева (опрос)

17% киевлян готовы поддержать кандидатуру Виталия КЛИЧКО на выборах мэра Киева.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Всеукраинской общественной организацией “Мониторинговый центр”, обнародованные на пресс-конференции в УНИАН.

По результатам соцопроса, второе место занимает представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, его готовы поддержать 16,6% киевлян. Третьим идет действующий мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, за которого готовы проголосовать 16,1% жителей столицы.

7,1% киевлян поддерживают представителя Партии регионов Василия ГОРБАЛЯ, 4,8% проголосовали бы за Владимира ПИЛИПИШИНА (Блок Литвина). Дальше идут Николай КАТЕРИНЧУК (Европейская партия) – 2,9%, Адам МАРТЫНЮК (Коммунистическая партия) – 2,8%.

Не определились со своим кандидатом 18,5% киевлян.

Опрос проводился с 22 по 26 марта, всего опрошено 2006 респондентов, статистическая погрешность составляет 2,2%.