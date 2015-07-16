Прокуратуру Киевской области возглавил Бондаренко

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, заместитель генерального прокурора-главный военный прокурор Анатолий Матиос официально представил коллективу прокуратуры Киевской области нового руководителя Евгения Бондаренко.

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Представление проходило с участием сотрудников прокуратуры области, руководителей правоохранительных органов и представителей местных властей Киевской области.

Анатолий Матиос, характеризуя нового прокурора области как опытного и высокопрофессионального работника, акцентировал внимание на главных задачах в работе органов прокуратуры, подчеркнул необходимость строгого соблюдения закона, а также очертил перспективы реформирования в связи с введением в действие нового закона "О прокуратуре".

Напомним, что заместителя прокурора Киевской области Алексея Корнийца подозревают во взяточничестве и коррупции. Во время обыска сотрудники ГПУ и СБУ нашли у него значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Справка УНИАН. Евгений Бондаренко родился в 1981 году в городе Киеве, в 2003 году окончил Национальную академию внутренних дел. До назначения прокурором Киевской области занимал должность начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. Перед этим работал в органах внутренних дел. Приказом генерального прокурора Украины от 14 июля 2015 года назначен на должность прокурора Киевской области.