Прокурорская история: "Бриллиантовые" наносят ответный удар

На минувшей неделе, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ, были задержаны заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец. Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова. Как сообщалось, правоохранительными органами было установлено, что Корниец и Шапакин вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 миллионов 150 тысяч гривен. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников потребовали и получили гривневый эквивалент 150 тысяч долларов США.

Обоим задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества. Однако украинская фемида традиционно оказалась более чем гуманна к «бриллиантовым» прокурорам, установив для взятых с поличным мздоимцев смехотворную сумму залога. В результате, 7 июля Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн первому заместителю прокурора Киевской области Корнийцу. А немногим ранее этот же суд избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимиру Шапакину.

Прокурорские войны за полмиллиона

Позже появилась информация о том, что первый заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук требует у суда разрешение на проведение обысков и выемку документов из кабинетов следователей, которые вели дела в отношении Шапакина и Корнийца, а также – разрешение на доступ к трафику телефонных номеров следователей. Поскольку обыски у обоих были действительно проведены без санкции суда, то появилась информация, обнародованная народными депутатами, что, по результатам этой спецоперации, было открыто уголовное производство в отношении… заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. Собственно, человека, который формально руководил процессом задержания взяточников.

Эту информацию Найема подтвердил в интервью «ЛІГАБізнесІнформ» замгенпрокурора Виталий Касько, по словам которого, в отношении следователей Генпрокуратуры и СБУ действительно было возбуждено уголовное дело за обыск в кабинетах и задержание коллег: «Давят, начиная со служебных проверок и заканчивая уголовными производствами. Сначала было одно дело, его, под давлением общественности, закрыли, теперь вчера открыли новое, - по нашим следственным прокурорам и по сотрудникам СБУ. И работают по полной программе». Кроме того, по его словам, сразу после обысков и задержания чиновников 5 июля, заместитель генпрокурора Владимир Гузырь поручил возбудить уголовное дело в отношении Сакварелидзе, но потом дело было закрыто.

По мнению Касько, на сегодняшний день следователям пытаются отомстить, дискредитировать их работу, а также уничтожить доказательства в деле и показать, что вести расследования против высокопоставленных чинов нельзя. Более того, по его информации, Шапакин и Корниец не были уволены со своих должностей, а лишь отстранены на время расследования.

Круговая порука и борьба за власть

По мнению главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, оглашать такую информацию и доносить ее до общества необходимо, поскольку, вне всякого сомнения, в прокуратуре существует круговая порука: «Мы не знаем множества нюансов о том, что, возможно, кто-то из руководства прокуратуры имеет какие-то личные отношения, симпатии или исторические связи с первым заместителем прокурора Киевской области и первым заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры».

Однако, по его словам, санкцию на задержание этих чиновников, с большой вероятностью, давал лично президент Украины. В этой связи, попытки спасти мздоимцев, вероятнее всего, закончится, разве что, смягчением наказания для них. Поскольку, если эти дела «замнут», к руководству прокуратуры возникнут большие вопросы и «это только усилит критическую волну недовольства» общественности. «Если будут такие потешные задержания, за которыми ничего не последует – тогда грош цена таким действиям, а если там серьезные есть претензии, тогда эту кампанию стоит продолжать. В прокуратуре будут сопротивляться этому, но прекратить эту ситуацию, поставить на ней точку уже не удастся», - добавил политолог.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев называет все происходящее «игрой прокурорских престолов» или «внутрикорпоративной прокурорской войной». В частности, по его словам, «украинская часть прокурорской корпорации с озабоченностью, тревогой и осторожностью смотрит на активность грузинского замгенпрокурора и его команды». «Это борьба за прокурорский престол. Прокурорская корпорация достаточно сильная, мощная, она имеет свою инерцию и традицию и, конечно же, так просто прокурору-варягу, да еще такому энергично активному, бесшабашному, или даже «безбашенному» отдавать власть не будет», - уверен он.

Собственно, по его мнению, открытие уголовных производств против Сакварелидзе – симметричный ответ и, в то же время, сигнал всей прокурорской вертикали, что так просто нынешние прокуроры свою внутреннюю власть не отдадут.

Сопротивление старой системы

С таким мнением согласен и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий, который отмечает, что «это производство открыто по формальным причинам, там были какие-то процедурные вещи нарушены, поэтому, естественно, старая система будет сопротивляться». По его мнению, наивно полагать, что «такие громкие разоблачения пройдут «на ура» и система сложит лапки и сдастся». Наоборот, существующая прокурорская система будет сопротивляться любыми способами. И это прямой вызов реформаторской части прокуратуры. «Сегодня мы видим реакцию сформировавшейся системы на болезненный удар», - отметил он и добавил, что это – такой себе вид самозащиты.

В свою очередь политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что «в связи со скандальным освобождением под залог коррупционных прокуроров, власть делает все, чтоб снизить накал вокруг прокуратуры». По его словам, сейчас Администрации президента крайне важно освободить Шокина и его команду от давления со стороны общества. «Думаю, что в ближайшее время будет сделано все, чтобы доказать, что все, что творится в прокуратуре – это случайность, вражеская рука Москвы или кого-нибудь еще», - добавил он.

Все опрошенные УНИАН политологи сходятся в одном: как бы там ни было, президенту Украины в этой ситуации следует принять сторону закона, права и украинского общества. Но, пока народные депутаты собирают подписи за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и его первого зама Владимира Гузыря, глава государства лишь обтекаемо отмечает: «Громкое дело задержания в прокуратуре будет доведено до конца. Это принципиальная позиция генерального прокурора, его заместителя и всей нашей команды».

Константин Гончаров