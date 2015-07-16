Гройсман: КСУ может предоставить заключение по децентрализации в конце августа

Такую надежду выразил спикер парламента Владимир Гройсман, отвечая на вопрос журналистов по поводу того, когда КСУ может предоставить свое заключение относительно конституционности проекта изменений Основного Закона.

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"Я думаю, что примерно где-то на конец августа мы можем получить по срокам, это будет зависеть от Конституционного Суда, это заключение и дальше уже проводить консультации по рассмотрению в стенах украинского парламента"», - сказал спикер.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что уже в августе Рада может предварительно одобрить изменения в Конституцию о децентрализации, Владимир Гройсман не исключил такой возможности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада направила в КСУ проект изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти) (регистрационный номер 2217а) для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции. За это решение проголосовали 288 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.