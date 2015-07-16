СМИ сообщили о подготовке встречи Порошенко и Путина в Пекине

Среди приглашенных, в Пекине, очевидно, хотят видеть президента США Барака Обаму, Путина, Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает ZN.UA.

Там также будут президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж и наверное президент Беларуси Александр Лукашенко, который, кстати, не поехал на парад в Москву.

По информации издания, приглашение посетить в начале сентября Китай уже имеет и Порошенко.

Читайте такжеПутин пригрозил "порадовать" конкурентов РФ новыми военными разработками

Напомним, 15 июля, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках рабочего визита в соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Стороны договорились о практическом сотрудничестве в деле реформирования правоохранительной системы и таможенной службы Украины.