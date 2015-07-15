Шансы на отмену депутатской неприкосновенности в этом году уже равны нулю - представитель Украины в ВК

Теперь голосование за снятие депутатской и судейской неприкосновенности будет перенесено как минимум на полгода, ведь нужен будет новый вывод Конституционного Суда Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в Венецианской комиссии Владимир Пилипенко.

«Вчера во время рассмотрения вопроса о внесении изменений в Конституцию относительно снятия депутатской и судейской неприкосновенности, с голоса была внесена правка в текст постановления, которым депутаты разрешили себе вносить дальнейшие поправки в текст изменений к Конституции до 15 августа. За период с 15 по 25 августа правки народных депутатов должны пройти все комитеты, и только после этого документ может вноситься в зал для предварительного одобрения.

Но дело в том, что если в результате принятия этих правок в проекте Конституции будет изменена хотя бы одна запятая, нужен будет новый вывод Конституционного суда Украины. Ведь КСУ давал предварительное заключение в пределах текста законопроекта без поправок. Кстати, поправки, как показывает опыт, могут полностью изменить суть документа», - написал представитель ВК.

Он также напомнил, изменения в Конституцию нельзя принимать во время одной сессии парламента.

«Вполне очевидно, что Конституционный Суд Украины не успеет предоставить свой обновленный вывод за период с 25 августа до 1 сентября, то есть даты начала следующей сессии Верховной Рады. То же вполне вероятно, что широко разрекламированное членами коалиции принятие изменений к Конституции в части такого жизненно важного для наших народных депутатов вопросы, как снятие неприкосновенности, снова переносится как минимум на полгода – до начала следующей сессии ВРУ весной 2016-го. Уже можно сказать, что шансы на отмену депутатского иммунитета в этом году равны нулю», - отметил Владимир Пилипенко.