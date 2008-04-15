Луценко хочет, чтобы смертную казнь возобновили

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выступает за возобновление смертной казни.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в интервью журналистам после завершения совещания по вопросам борьбы с коррупцией под председательством Президента.

«Я выступаю за возобновление высшей меры наказания в виде расстрела за особо тяжкие преступления против человека», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он высказался против применения такой меры наказания за коррупционные проявления. «Но не считаю возможным применять ее (смертную казнь – УНИАН) по отношению к должностным и служебным преступлениям», - сказал он.

Перед этим, выступая на совещании, Ю.ЛУЦЕНКО высказался за усиление ответственности за коррупцию должностных лиц и соответствующее внесение в законодательство.