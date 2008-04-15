Луценко хочет, чтобы смертную казнь возобновили
Министр предлагает за особо тяжкие преступления расстреливать
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО выступает за возобновление смертной казни.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ЛУЦЕНКО высказал в интервью журналистам после завершения совещания по вопросам борьбы с коррупцией под председательством Президента.
«Я выступаю за возобновление высшей меры наказания в виде расстрела за особо тяжкие преступления против человека», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
В то же время он высказался против применения такой меры наказания за коррупционные проявления. «Но не считаю возможным применять ее (смертную казнь – УНИАН) по отношению к должностным и служебным преступлениям», - сказал он.
Перед этим, выступая на совещании, Ю.ЛУЦЕНКО высказался за усиление ответственности за коррупцию должностных лиц и соответствующее внесение в законодательство.