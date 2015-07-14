Порошенко усадил Шокина и Сакварелидзе за круглый стол - обещали совместно бороться с коррупцией (видео)

Президент отметил: «Нашей совместной работой начинается реформирование советской системы прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Порошенко подчеркнул, что его позиция полностью совпадает с позицией генерального прокурора Виктора Шокина и первого заместителя Генерального прокурора Давида Сакварелидзе о нулевой толерантности к коррупции.

«Борьба с коррупцией на сегодняшний день является первым приоритетом нашей деятельности, причем как внутри прокуратуры, так и в целом в стране. Первые результаты, которые сегодня есть и которые являются очень обнадеживающими, дадут нам возможность и в дальнейшем работать над очищением власти», – ,президент.

Также Порошенко заявил о полной поддержке Виктора Шокина и Давида Сакварелидзе.

«Главное, что вы оба имеете твердую поддержку Президента и твердую поддержку общества. Обновленная прокуратура – это то, что общество хочет видеть», – сказал глава государства.

Говоря о резонансном деле о задержании высокопоставленных чиновников прокуратуры, президент заявил: «Это дело будет доведено до конца. Это – принципиальная позиция генерального прокурора, его заместителя, всей нашей команды», – заявил президент.

В беседе с президентом генеральный прокурор Виктор Шокин заявил: «Этот Закон является первым правовым актом, который позволит создать действительно новую Прокуратуру».

"Будет новая волна борьбы с коррупцией в прокуратуре, потому очистка прокуратуры – требование сегодняшнего дня", – подчеркнул он.

«Я, как генеральный прокурор Украины, буду все делать для полной очистки прокуратуры. Уверен, что мы вместе с Давидом и его подразделением доведем это до завершения», – заявил Виктор Шокин.

Давид Сакварелидзе выразил благодарность президенту за поддержку новой концепции реформ Прокуратуры Украины. По его словам, уже завтра начнется реорганизация.

«Реформу невозможно остановить, она получила поддержку президента, общественности, Виктора Николаевича, и мы будем делать все возможное, чтобы система двигалась вперед, очищувалась», – сказал он.

Давид Сакварелидзе отметил, что позитивным решением стало создание специального управления по расследованию преступлений, совершенных прокурорами.

«Уже есть первые результаты. Уже наши работники поверили, что это возможно. Неприкасаемых нет», – заявил он.

Как сообщал УНИАН, глава украинского государства Петр Порошенко подписал поправки к закону о прокуратуре.