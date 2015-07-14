Порошенко подписал поправки к закону о прокуратуре, позволяющему провести кадровое обновление

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент только что подписал поправки к закону о прокуратуре - в присутствии Виктора Шокина и Давида Сакварелидзе", - говорится в его сообщении.

Стоит отметить, что закон создает новые возможности для очистки прокуратуры, позволит уже на днях начать конкурс с масштабного кадрового обновления системы.

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"И Шокин, и Сакварелидзе подчеркнули, что работают как одна команда. Президент гарантировал полную поддержку в реформировании прокуратуры, прежде всего – в ее самоочищении от коррупционеров. В частности, по словам Петра Порошенко, громкое дело в отношении двух высокопоставленных работников прокуратуры, начатая на днях, обязательно доведут до конца", - подытожил Цеголко.

Президент только что подписал поправки к Закону о прокуратуре - в присутствии Виктора Шокина и Давида Сакварелидзе. ... Posted by Святослав Цеголко on 14 Июль 2015 г.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент также отметил, что «нашей общей работой начинается реформирование советской системы прокуратуры».

«Прошу немедленно начать внедрение этого закона, что позволит сотням работников извне стать прокурорскими работниками через процедуру открытого конкурса и создать социальные лифты, которые дадут возможность действующим работникам прокуратуры через конкурсные комиссии занять место в прокурорском руководстве», – сказал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что его позиция как главы государства полностью совпадает с позицией генерального прокурора и его первого заместителя о нулевой толерантности к коррупции. Президент заявил о полной поддержке Шокина и Сакварелидзе.

«Главное, что вы оба имеете твердую поддержку президента и твердую поддержку общества. Обновленная прокуратура – то, что общество хочет видеть», – сказал глава государства. Говоря о резонансном деле о задержании высокопоставленных чиновников прокуратуры, президент заявил: «Это дело будет доведено до конца. Это – принципиальная позиция генерального прокурора, его заместителя, всей нашей команды», – заявил президент.

Генеральный прокурор Шокин заявил: «Этот закон является первым правовым актом, который позволит создать действительно новую прокуратуру». «Будет новая волна борьбы с коррупцией в прокуратуре, поэтому очищение прокуратуры – требование сегодняшнего дня».

Сакварелидзе выразил благодарность президенту за поддержку новой концепции реформ Прокуратуры Украины. По его словам, уже завтра начнется реорганизация. «Реформу невозможно остановить, она получила поддержку президента, общественности, Виктора Николаевича, и мы будем делать все возможное, чтобы система двигалась вперед, очищалась», – сказал он.

Сакварелидзе также отметил, что положительным решением стало создание специального управления по расследованию преступлений, совершенных прокурорами. «Уже есть первые результаты. Уже наши работники поверили, что это возможно. Неприкасаемых нет», – заявил он.

Ранее сегодня сообщал УНИАН, Верховная Рада предоставила возможность председателю парламента Владимиру Гройсману направить на подпись президенту Украины Петру Порошенко проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" (№2667).