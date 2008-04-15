Левочкин: сейчас у Балоги баланс положительный

Сходство Виктора Балоги и Виктора Медведчука заключается лишь в том, что они в разное время работали в одном и том же кабинете. Так считает народный депутат, главный претендент на пост первого вице-спикера парламента от оппозиции Сергей Левочкин.

Комментируя "Украинской правде" участившиеся сравнения двух глав администрации Президента, регионал сказал: "Называть Балогу Медведчуком – это технология. Поскольку вокруг Медведчука его противники системно формировали негативный имидж. И теперь гораздо проще сказать, показывая пальцем на кого-то, что это новый Медведчук, чем рассказывать обществу, чем человек плох и в чем именно заключается зло, которое он несет".

На вопрос корреспондента "Кто же все-таки эффективнее на месте главы СП?" Левочкин оветил:

"В свое время Медведчук был эффективен во многих вопросах, но в чем-то приносил негатив Кучме и его администрации. В чем-то сейчас Балога эффективен, где-то он приносит отрицательные баллы Ющенко. Хотя я думаю, что сейчас у Балоги баланс положительный...

Всегда есть кто-то, кто делает непопулярную работу. Всегда так было. Даже в старину при дворе всегда кто-то был "великим инквизитором" или злым гением".

Народный депутат считает, что аналогии сегодня неуместны: "...Рыбачук, Кушнарев или Билоблоцкий в разное время возглавляли администрацию Президента и не набрали на себя негатив. Поэтому в первую очередь все зависит, готов человек делать непопулярную работу или нет. Но от этого зачастую страдает результативность".