Силовики окружили бойцов "Правого сектора" в селе под Мукачево - СМИ

14:52, 13 июля 2015
Общество
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В населенный пункт якобы прибыли нацгвардийцы.

УНИАН

Двух бойцов "Правого сектора" обнаружили в селе Бобовище, что в 15 километрах от города.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Сейчас бойцов преследуют спецназовцы.

Журналисты сообщили, что два представителя ВС видели в сельском магазине, где они пытались купить еду.

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Сейчас село якобы окружили нацгвардийцы и правоохранители.

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