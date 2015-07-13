Силовики окружили бойцов "Правого сектора" в селе под Мукачево - СМИ

Двух бойцов "Правого сектора" обнаружили в селе Бобовище, что в 15 километрах от города.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Сейчас бойцов преследуют спецназовцы.

Журналисты сообщили, что два представителя ВС видели в сельском магазине, где они пытались купить еду.

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Сейчас село якобы окружили нацгвардийцы и правоохранители.