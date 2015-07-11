Балога назвал условия сдачи оружия "Правым сектором"

Народный депутат Виктор Балога заявляет, что его пригласили быть посредником в конфликте в Мукачево.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сейчас я на месте, где находится "Правый сектор". Пригласили быть переговорщиком. Ради остановки кровопролития, я принял это предложение", - написал депутат.

Зараз я на місці, де перебуває "Правий сектор". Запросили бути переговорником. Заради припиненя кровопролиття, я прийняв... Posted by Віктор Балога on 11 липня 2015 р.

По словам Балоги, бойцы готовы "сдаться", но при следующих условиях: должно быть решение Яроша по сложению оружия. Также бойцы требуют гарантий, что их отправят сразу на Киев в СБУ.

"Довел их требования до руководства государства. Чтобы не было кровопролития, сейчас требуется только одно решение. Политическое", - сообщил депутат.

Читайте такжеСитуация в Мукачево стабилизирована - ГеращенкоКак сообщал УНИАН, в Мукачево в результате перестрелки с участием бойцов "Правого сектора" пострадали 9 человек, среди них 3 случайных прохожих. В результате перестрелки погибли 3 человека.

"Группа вооруженных лиц численностью 15 – 20 человек приехала на объект, связь с которым имеет народный депутат Украины, имеющий за плечами плачевный опыт 90-х годов, – Михаил Ланьо", – сообщил Геращенко.

По его данным, на место конфликта прибыли наряды милиции, по которым нападавшие открыли огонь из стрелкового оружия и выпустили несколько гранат из гранатометов. Выстрелами из гранатометов нападавшие уничтожили два милицейских автомобиля.

В ПС заявили, что из-за события "все Военно-политическое движение "Правый сектор" поднято по боевой тревоге".

Кроме этого ситуацию с перестрелкой в Мукачево также прокомментировал лидер ПС Дмитрий Ярош.

Вместе с тем в Мукачево отправились подразделения специального и оперативного назначения Национальной гвардии Украины для оказания помощи в задержании преступников.

На данный момент ситуация стабилизирована.