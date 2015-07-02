ОПОРА подчеркнула необходимость расследования факта избиения агитаторов Корбана в 205 округе на Черниговщине

Как сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА, в рамках общественного мониторинга отмечаются отдельные случаи инцидентов провокационного и силового характера в период избирательного процесса, поэтому гражданская сеть предостерегает относительно возможного применения административного ресурса отдельными кандидатами.

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Так, вызывает существенное беспокойство атмосфера недоверия между кандидатами, которые проводят активную агитационную работу в округе, а также отдельные провокационные и силовые инциденты.

"Анонимное сообщение о наличии взрывных устройств в помещении ЦИК создало препятствия потенциальным кандидатам в последний день, предусмотренный для подачи документов на их официальную регистрацию (25 июня). Объективного и всестороннего расследования требует факт избиения сотрудником внутренних дел, который находился в состоянии алкогольного опьянения, агитаторов кандидата в народные депутаты Украины Геннадия Корбана", - отметил Евгений Романенко, координатор избирательных программ гражданской сети ОПОРА в Черниговской области.

ОПОРА отмечает, что прямое или косвенное злоупотребление административными ресурсами угрожает легитимности избирательного процесса и остается одним из ключевых вызовов для избирательных кампаний в Украине.

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"ОПОРА призывает правоохранительные органы слаженно и эффективно реагировать на нарушения избирательного законодательства и сообщения о них во время избирательного процесса в округе № 205, а центральные и местные органы власти занять политически беспристрастную позицию относительно избирательного процесса и самих кандидатов. Избирательный процесс требует системной координации избирательных комиссий округа со стороны ЦИК. В то же время кандидаты должны проявить сдержанность в предвыборной кампании, поскольку чрезмерная конфликтность выборов способна поставить под сомнение общественное восприятие результатов голосования", – заявили в гражданской сети.