Земельные решения Киевсовета могли бы снизить цену на недвижимость - эксперты

Свободной земли в Киеве в 2006 году не было совсем. Об этом сегодня заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений Алексей ЕВЛАХ во время круглого стола на тему «Киевская земля как объект политической игры».

«Вся земля была роздана в 2003-2004 гг. Сейчас мы занимаемся исключительно техническими вопросами: закрепление земли за уже существующими объектами и перезаключением договоров аренды», - сообщил он.

Также глава комиссии по вопросам земельных отношений заявил, что против команды ЧЕРНОВЕЦКОГО была проведена информационная атака. «СМИ суммировали количество вопросов, вынесенных на сессию Киевсовета и количество выделенных соток. И подавали информацию тенденциозно-популистски – в стиле «Киевсовет раздерибанил землю», - заметил он.

Алексей Евлах считает, что если бы земельная тема не была раскручена, была бы раскручена другая – квартирная или социальная. «На сегодня земля в Киеве распределена между 10-12 крупными игроками рынка. 1 октября 2007 года в действительности была предпринята попытка Киевсовета провести интервенцию на земельный рынок, снизив активность тех, кто раньше находился при власти и стал крупным землевладельцем благодаря предыдущей власти».

По мнению господина ЕВЛАХА, сессия 1 октября воспринимается болезненно оппонентами команды мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО потому, что киевская власть попыталась снизить цены на жилье. И это испугало игроков рынка. «Именно от Киева зависит цена на недвижимость в Украине. Ведь сломав необоснованное повышение цен на рынке Киева команда ЧЕРНОВЕЦКОГО попыталась бы изменить на лучшее ситуацию на рынке недвижимости Украины. Земли, которые предыдущая власть посчитала, что они сельскохозяйственного назначения, составляют 14 млн. кв. м, и на них можно было бы обеспечить жильем 40 тысяч семей. А решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, отменившего решения Киевсовета от 1 октября 2007 года, фактически вернуло эти земли в долгосрочную аренду бизнес-группе Андрея Иванова. В результате этого киевский бюджет недосчитается около 3 млрд. грн., а киевляне – социального жилья», - обратил внимание Алексей ЕВЛАХ.

В свою очередь кандидат в мэры Киева Вадим ГЛАДЧУК отметил, что причина перевыборов – киевская земля. По его словам, он пересмотрел партийные списки в Киевсовет и увидел среди них много застройщиков. В Блоке Кличко есть Парцхаладзе, а в БЮТе - КУРОВСКИЙ, ГУБСКИЙ, СЕМИНОГА, Денис МОСКАЛЬ, ШТЕЙНАС («Велика Кишеня»). «Киевская земля – это миллиарды. Команда ЧЕРНОВЕЦКОГО занималась земельными вопросами не на пользу застройщиков, и они решили провести перевыборы в Киеве», - добавил ГЛАДЧУК.