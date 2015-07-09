Украина отказалась пускать в Крым иностранных туристов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько на брифинге в Киеве.

«В отношении иностранцев. Постановлением (Кабмина № 367 от 4 июня, утверждающий порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины в Крым - УНИАН) четко определены основания, на которых иностранцы могут получить такое разрешение и, соответственно, идти, путешествовать на Крымский полуостров. Желание отдохнуть в Крыму не является основанием для въезда иностранца на Крымский полуостров на сегодняшний день», - сказал он.

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Также, по его словам, среди оснований получения разрешения является осуществление дипломатических функций, защита национальных интересов Украины, но это по согласованию с МИД.

Как сообщил Гунько, всего с начала действия постановления в миграционную службу обратилось около 500 иностранцев за получением такого разрешения и уже выдано около 350 таких разрешений.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением утвердил порядок въезда граждан Украины и иностранных граждан на временно оккупированной Автономной Республики Крым и выезда из нее.

Как отмечается в документе, утвержденный порядок регулирует вопросы пересечения административной границы свободной экономической зоны "Крым" при въезде на временно оккупированную территорию Украины и выезде с нее граждан согласно Закону Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и «Об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", а также иностранцев и лиц без гражданства - с учетом требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

В частности, въезд на территорию Крыма осуществляется через контрольные пункты. При этом иностранцы обязаны предъявлять паспорта или специальные разрешения, выданные Государственной миграционной службой. Граждане Украины могут предъявлять любой документ, подтверждающий личность согласно Закону «О гражданстве» и «О порядке выезда и въезда в Украину».

Также правительство определило перечень контрольных пунктов, через которые осуществляется автомобильное и железнодорожное сообщение с АРК.

Автомобильное сообщение разрешено через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка", "Чонгар", а железнодорожное - через КП "Херсон", "Мелитополь", "Вадим", "Новоалексеевка".

«Информация о лицах, которые въезжают на временно оккупированную территорию Украины или выезжают из нее, вносится уполномоченными чиновниками подразделения охраны госграницы к соответствующей базе данных. При этом в паспортные документы и специальные разрешения, которые выдаются иностранцам или лицам без гражданства по решению миграционных властей, вносится специальная отметка», - говорится в правительственном постановлении.