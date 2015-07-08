Парламент Австрии ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в Twitter.

"Австрия! Есть ратификация!", - написал Щерба.

Австрия! Является ратификация! — olexander scherba (@olex_scherba) 8 Июль 2015

Посол отметил, что "фракции большинства - за. Партия свободы и Фракция Штронаха - против. Теперь - подпись федерального президента".

Фракции большинства - за. Партия Свободы и Фракция Штронаха - против. Теперь - подпись федерального президента. pic.twitter.com/1x5PbPaCTu — olexander scherba (@olex_scherba) 8 Июль 2015

Щерба объяснил, что сегодня ратификация была осуществлена нижней палатой парламента Австрии. "Еще 23 июля - Бундесрат, но там без интриги. Главное было сегодня", - сказал посол.

Перед голосованием в парламенте Австрии относительно ратификации Соглашения об ассоциации выступил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины ожидают завершения ратификации соглашения всеми государствами Евросоюза до конца 2015 года.