Названы страны, затягивающие процесс ассоциации с Украиной

Об этом идет речь в исследовании «Европейской Правды», подготовленному к Рижскому саммиту.

Не исключается, что часть стран, которые не начали работу над ратификацией СА тормозит процесс сознательно. Поскольку именно после ратификации и обмена грамотами соглашение окончательно вступит в силу и любые требования Кремля о его пересмотре потеряют смысл.

Отмечается показательность карты местоположения стран-"аутсайдеров". Все они – в так называемой "проблемной зоне" Европы, где политическое влияние России наиболее сильно.

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В то же время говорить о чрезвычайных проблемах все же не стоит. Ситуация далека от идеальной, но она лучше, чем многие ожидали еще два года назад.

Так, в прошлом году Украина просила государства ЕС "завершить ратификацию Соглашения до саммита Восточного партнерства", то есть до 22 мая, и страны ЕС вроде бы дали на это согласие. Но такие сроки для ЕС являются "космическими", и все понимали, что они могут быть не соблюдены.

В то же время говорить о чрезвычайных проблемах все же не стоит.

«Оптимисты после подписания говорили, что процесс ратификации займет три года. А по факту прошло меньше года, как 18 стран завершили ратификацию. Еще две страны завершили ратификацию, и законы ждут подписи главы государства, еще четыре – проголосовали в одной из палат парламента. И только от четырех стран мы ждем решительных шагов по ратификации соглашения", – заявил президент Петр Порошенко на встрече с общественными активистами в Риге.

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Вместе с тем, за событиями в восьми странах, которые до сих пор на пути ратификации, стоит следить особенно внимательно.

В частности, проблемы могут возникнуть в Чехии, где местные коммунисты наложили вето на предложение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Также процесс ратификации под давлением России затягивает Кипр. Отдельного внимания заслуживает ситуация в пророссийски настроенной Италии.