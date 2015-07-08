Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России военной агрессией против Украины.

Об этом в соцсети сообщил член украинской делегации в Парламентской ассамблее, народный депутат Остап Семерак.

Читайте такжеПАСЕ официально признала факт российской агрессии в Украине - резолюция

Сегодня Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию "Очевидные, грубые и неисправленные нарушения РФ обязательств в рамках ОБСЕ и международных норм".

"Существенный документ международного осуждения агрессии РФ против Украины, признает действия РФ актом военной агрессии против Украины, требует от РФ прекратить дестабилизацию в Украине, прекратить поставлять боевикам оружие и припасы, прекратить отправлять своих военных на нашу территорию, выполнить Минские соглашения...", - подчеркнул Остап Семерак.

Также депутат сообщил, что несколько стран Украину не поддержали, а именно: делегации Франции, Швейцарии и Армении. Кроме того, несколько представителей Нидерландов, Кипра тоже воздержались. Остап Семерак сообщил, что это его возмущает.

Среди украинских депутатов - членов делегации резолюцию не поддержал народный депутат Нестор Шуфрич, который воздержался во время голосования.

Другой член украинской делегации, народный депутат Анна Гопко сообщила, что за резолюцию проголосовали 97 парламентариев, 32 - воздержались и 7 были против.