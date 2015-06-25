ПАСЕ призывает Россию и боевиков освободить всех пленных

Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня на летней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция). Перед голосованием парламентарий из Великобритании Джим Шеридан представил доклад о пропавших без вести в результате конфликта на востоке Украины.

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"Ассамблея настоятельно призывает сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, освободить всех пленных и заложников, создать местную организацию (механизм), которая будет заниматься делами захваченных и пропавших без вести, сотрудничать с украинской властью по идентификации мест захоронений", - говорится в резолюции.

ПАСЕ призывает боевиков гарантировать доступ международным гуманитарным миссиям в места, где содержатся пленные.

Также отмечается, что "Ассамблея дальше настоятельно призывает власти Российской Федерации освободить всех пленных, незаконно захваченных на территории Украины, провести эффективное расследование и возбудить дела против виновных в похищениях, насильственных исчезновениях, пытках и политически мотивированных убийствах украинских активистов и представителей крымскотатарского сообщества".

Кроме того, ПАСЕ призывает Россию осуществлять давление на сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы немедленно освободить всех мирных граждан, которые содержатся на контролируемой ими территории, и осуществить обмен заложниками.

ПАСЕ призывает РФ создать на национальном уровне механизм, который будет заниматься делами захваченных и пропавших без вести лиц в течение конфликта в Украине.

Также Ассамблея призывает обеспечить семьи пропавших без вести российских солдат точной информацией о судьбе и местонахождении их родственников.

Россия должна немедленно обеспечить доступ на территорию оккупированного Крыма для международных наблюдательных миссий по правам человека, подчеркивается также в документе.