В БПП заявили, что из более тысячи поправок к законопроекту о местных выборах учли около 10%

Из 1 тыс. 170 поправок к законопроекту "О местных выборах" учтено около 100, а остальные рекомендовано отклонить.

Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко, проинформировали УНИАН в пресс-службе "БПП".

"Поступило множество поправок от недовольных фракций. Некоторые фракции, с которыми ранее были согласованы поправки, сегодня вновь начинают все сначала. А достигнутые на прошлой неделе договоренности снова не действуют. Видоизмененный законопроект во втором чтении должен еще пройти анализ и учет поправок на комитетах", - отметил депутат.

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Он добавил, что законопроект "О местных выборах" будет утвержден уже на этой сессии, если зал примет позицию комитета учесть или отклонить предложенные поправки.

Черненко также отметил, что предложенную им систему открытых списков он будет рекомендовать и к парламентским выборам.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.

Планируется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября.