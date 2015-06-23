Поддержанный законопроект о местных выборах формирует еще более закрытую систему - Сыроид

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что поддержанный в первом чтении законопроект о местных выборах не имеет ничего общего с пропорциональной системой по открытым спискам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала во время международной конференции “Состоялась ли избирательная реформа?”.

Сыроид считает, что этот законопроект “формирует систему еще более закрытую и еще более склонную к манипуляциям, чем, как это ни печально признавать, чем то, что есть на сегодняшний день”. По ее мнению, “мы в угрожающем состоянии, когда этот закон может стать реальностью”.

“Надо приложить все усилия, чтобы этот законопроект, проголосованный в первом чтении, чтобы он не стал законом. Это можно делать разным способом. Безусловно, можно сейчас вносить поправки, и поскольку процедура подготовки ко второму чтению является сокращенной, то сейчас работают люди тяжело для того, чтобы улучшить... Но, опять же, улучшить что? Возможно ли улучшить то, что там есть?”, - спросила Сыроид.

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В свою очередь, советник по юридическим вопросам IFES Денис Ковриженко подчеркнул необходимость определиться с тем, что делать с принятым в первом чтении законопроектом.

“То есть легитимизировать то, что было принято, вряд ли целесообразно. С другой стороны, смешанная система исчерпала себя, и всем хорошо известны его изъяны и недостатки”, - сказал он и добавил, что оставить эту систему было бы неправильным, как и “внедрить ту, которую парламент, по сути, одобрил в прошлый четверг”.

В то же время, сказал Ковриженко, продолжается представление поправок в этот законопроект, и “далеко не все процедуры в нем прописаны должным образом, и он вряд ли создаст надлежащую почву для проведения выборов в соответствии с международными стандартами”.

“Сам законопроект не отражает многих рекомендаций международных организаций. И ряд вопросов остаются вообще неурегулированными”, - добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о местных выборах (№ 2831-3), которым предусмотрено участие в местных выборах партий и блоков. Депутаты также проголосовали за сокращенную процедуру подготовки законопроекта ко второму чтению.