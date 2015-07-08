В Раде зарегистрированы законопроекты для обеспечения реконструкции дорог в двух областях

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на совещании с председателями областных, Киевской городской государственных администраций с участием руководства центральных органов власти и правоохранительных органов в Одессе.

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"Сегодня эти законопроекты подписаны и зарегистрированы в Верховной Раде Украины", - сказал президент.

Петр Порошенко сообщил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект по строительству дорог "Львов-Радехов-Луцк" и "Львов-Славское".

"Кроме того, там есть и второй эксперимент – изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают часть средств, превышающих плановые показатели поступлений от Одесской таможни, направить на строительство дороги Одесса-Рени, чтобы мы отремонтировали ее и сделали настоящий эффективный коридор на Румынию", - сказал глава государства.